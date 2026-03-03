UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

З березня підвищили виплати при нещасних випадках на виробництві: як зростуть нарахування

Звертатись для перерахунку не потрібно - його проводять автоматично (фото: flickr com National Bank Of Ukraine)
Автор: Василина Копитко

В Україні з 1 березня 2026 року відбувся перерахунок щомісячних страхових виплат для осіб, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Головне:

  • Коли стартував перерахунок: З 1 березня 2026 року згідно з постановою Кабміну № 236.
  • На скільки зростуть виплати: Застосовується коефіцієнт підвищення 1,121.
  • Максимальна доплата: Розмір збільшення виплати не може перевищувати 2 595 гривень.
  • Чи потрібно подавати заяву: Ні, перерахунок проводиться автоматично без особистого звернення отримувача.
  • Коли прийдуть гроші: Проіндексовані суми за березень будуть виплачені у квітні.

Хто отримає підвищення

Індексація стосується потерпілих, яким призначено щомісячні страхові виплати, а також осіб, які мають право на такі нарахування у разі смерті потерпілого. Згідно з постановою № 236, виплати зростуть на коефіцієнт 1,121.

Механізм нарахування та ліміти

Процес перерахунку відбувається автоматично, тому громадянам не потрібно додатково звертатися до державних установ. Основні параметри оновлення:

  • Сума підвищення визначається індивідуально, залежно від поточного розміру виплати.
  • Встановлено граничну межу: максимальний розмір доплати після індексації не може перевищувати 2 595 гривень.

Коли надійдуть кошти

Згідно з правилами соціального страхування, кошти виплачуються наступного місяця після нарахування. Таким чином, проіндексовані суми за березень українці почнуть отримувати у квітні.

Перерахунок проводиться на виконання норм закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування з метою підтримки вразливих верств населення.

Читайте також про те, що "дитячі" виплати надійдуть на рахунки батьків не пізніше 2 березня. Про це повідомив міністр соцполітики Денис Улютін.

Раніше ми писали про те, що Кабмін продовжив надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива. Щоб їх отримати, потрібно відповідати певним критеріям.

Пенсійний фонд УкраїниВиплати