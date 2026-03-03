С марта повысили выплаты при несчастных случаях на производстве: как вырастут начисления

Главное:

Когда стартовал перерасчет: С 1 марта 2026 года согласно постановлению Кабмина № 236.

С 1 марта 2026 года согласно постановлению Кабмина № 236. На сколько вырастут выплаты: Применяется коэффициент повышения 1,121 .

Применяется коэффициент повышения . Максимальная доплата: Размер увеличения выплаты не может превышать 2 595 гривен .

Размер увеличения выплаты не может превышать . Нужно ли подавать заявление: Нет, перерасчет производится автоматически без личного обращения получателя.

Нет, перерасчет производится без личного обращения получателя. Когда придут деньги: Проиндексированные суммы за март будут выплачены в апреле.

Кто получит повышение

Индексация касается потерпевших, которым назначены ежемесячные страховые выплаты, а также лиц, имеющих право на такие начисления в случае смерти потерпевшего. Согласно постановлению № 236, выплаты вырастут на коэффициент 1,121.

Механизм начисления и лимиты

Процесс перерасчета происходит автоматически, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться в государственные учреждения. Основные параметры обновления:

Сумма повышения определяется индивидуально, в зависимости от текущего размера выплаты.

Установлен предел: максимальный размер доплаты после индексации не может превышать 2 595 гривен.

Когда поступят средства

Согласно правилам социального страхования, средства выплачиваются на следующий месяц после начисления. Таким образом, проиндексированные суммы за март украинцы начнут получать в апреле.

Перерасчет проводится во исполнение норм закона об общеобязательном государственном социальном страховании с целью поддержки уязвимых слоев населения.