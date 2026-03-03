RU

Общество Образование Деньги Изменения

С марта повысили выплаты при несчастных случаях на производстве: как вырастут начисления

Обращаться для перерасчета не нужно - его проводят автоматически (фото: flickr com National Bank Of Ukraine)
Автор: Василина Копытко

В Украине с 1 марта 2026 года состоялся перерасчет ежемесячных страховых выплат для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Главное:

  • Когда стартовал перерасчет: С 1 марта 2026 года согласно постановлению Кабмина № 236.
  • На сколько вырастут выплаты: Применяется коэффициент повышения 1,121.
  • Максимальная доплата: Размер увеличения выплаты не может превышать 2 595 гривен.
  • Нужно ли подавать заявление: Нет, перерасчет производится автоматически без личного обращения получателя.
  • Когда придут деньги: Проиндексированные суммы за март будут выплачены в апреле.

Кто получит повышение

Индексация касается потерпевших, которым назначены ежемесячные страховые выплаты, а также лиц, имеющих право на такие начисления в случае смерти потерпевшего. Согласно постановлению № 236, выплаты вырастут на коэффициент 1,121.

Механизм начисления и лимиты

Процесс перерасчета происходит автоматически, поэтому гражданам не нужно дополнительно обращаться в государственные учреждения. Основные параметры обновления:

  • Сумма повышения определяется индивидуально, в зависимости от текущего размера выплаты.
  • Установлен предел: максимальный размер доплаты после индексации не может превышать 2 595 гривен.

Когда поступят средства

Согласно правилам социального страхования, средства выплачиваются на следующий месяц после начисления. Таким образом, проиндексированные суммы за март украинцы начнут получать в апреле.

Перерасчет проводится во исполнение норм закона об общеобязательном государственном социальном страховании с целью поддержки уязвимых слоев населения.

Читайте также о том, что "детские" выплаты поступят на счета родителей не позднее 2 марта. Об этом сообщил министр соцполитики Денис Улютин.

Ранее мы писали о том, что Кабмин продлил предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива. Чтобы их получить, нужно соответствовать определенным критериям.

