Берег Одеси атакували морські дрони? В ВМС розповіли, що сталося насправді
Інформація про нібито обстріл узбережжя Одеси морськими дронами, яка поширювалась у медіа 17 червня, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-Морських Сил ЗСУ.
"Учора ввечері ВМС ЗСУ здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози", - йдеться у заяві.
Наголошується, що загроза з боку російських окупантів залишається.
У ВМС підкреслили, що продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики.
Нагадаємо, 10 червня російські дрони-камікадзе атакували південні райони Одеської області та акваторію Чорного моря. Внаслідок удару зазнали пошкоджень два цивільних вантажних судна.
Також 29 травня російські війська завдали удару по судну, яке прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини. У результаті атаки постраждали члени екіпажу.
Крім того, у ніч на 18 травня окупанти атакували китайське торговельне судно, що перебувало в територіальних водах України.
Наприкінці квітня під обстріл потрапив балкер під прапором Сент-Кіттс і Невіс, який прямував морським коридором до Одеси для завантаження зерна. Через атаку на борту виникла пожежа, навігаційне обладнання вийшло з ладу.