Берег Одеси атакували морські дрони? В ВМС розповіли, що сталося насправді

Інформація про нібито обстріл узбережжя Одеси морськими дронами, яка поширювалась у медіа 17 червня, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Військово-Морських Сил ЗСУ.

"Учора ввечері ВМС ЗСУ здійснювали планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Зазначені дії були спрямовані на підвищення готовності сил та засобів до реагування на потенційні загрози", - йдеться у заяві.

Наголошується, що загроза з боку російських окупантів залишається.

У ВМС підкреслили, що продовжують роботу із забезпечення безпеки та готовності до реагування на будь-які виклики.

Нагадаємо, 10 червня російські дрони-камікадзе атакували південні райони Одеської області та акваторію Чорного моря. Внаслідок удару зазнали пошкоджень два цивільних вантажних судна.

Також 29 травня російські війська завдали удару по судну, яке прямувало з одного з портів Одещини до Туреччини. У результаті атаки постраждали члени екіпажу.