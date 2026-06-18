Берег Одессы атаковали морские дроны? В ВМС рассказали, что произошло на самом деле

Информация о якобы обстреле побережья Одессы морскими дронами, которая распространялась в медиа 17 июня, не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Военно-морских сил ВСУ.

"Вчера вечером ВМС ВСУ осуществляли плановые мероприятия по подготовке к отражению возможных ударов противника морскими дронами. Указанные действия были направлены на повышение готовности сил и средств к реагированию на потенциальные угрозы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что угроза со стороны российских окупантов остается.

В ВМС подчеркнули, что продолжают работу по обеспечению безопасности и готовности к реагированию на любые вызовы.

Напомним, 10 июня российские дроны-камикадзе атаковали южные районы Одесской области и акваторию Черного моря. В результате удара получили повреждения два гражданских грузовых судна.

Также 29 мая российские войска нанесли удар по судну, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате атаки пострадали члены экипажа.