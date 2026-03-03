ua en ru
Вт, 03 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар стрімко дорожчає, євро падає: курс на 4 березня та до чого тут війна на Близькому Сході

Україна, Вівторок 03 березня 2026 16:08
UA EN RU
Долар стрімко дорожчає, євро падає: курс на 4 березня та до чого тут війна на Близькому Сході Фото: НБУ дав курс валют на 4 березня (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська
Експерт: Тарас Лєсовий

Нацбанк знову змінив вартість валюти: у середу, 4 березня, долар додасть у ціні ще 22 копійки, тоді як євро стане дешевшим.

Скільки коштуватиме валюта завтра та як війна на Близькому Сході впливає на курс валют та ціни на бензин в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Як війна з Іраном впливає на курс валют в Україні: пояснення експерта

Головне:

  • Офіційний курс на 4 березня: НБУ підвищив курс долара на 22 копійки, тоді як євро знову здешевшало - мінус 15 копійок.
  • Ситуація контрольована: Попри зростання долара, на ринку немає ажіотажу чи паніки.
  • Вплив війни: Прямого тиску на гривню через події на Близькому Сході наразі немає. Конфлікт працює як фоновий ризик, а інвестори у світі обирають долар як "безпечну гавань".
  • Ризики для бензину: Якщо війна в Ірані затягнеться на 7-10 днів, ріст світових цін на нафту може призвести до здорожчання пального в Україні вже у другій половині березня.
  • Прогноз на тиждень: На готівковому ринку валюта залишатиметься в межах 43,2-43,7 грн за долар та 50,3-51,0 грн за євро.

Курс валют НБУ

Нацбанк оновив офіційний курс валют на 4 березня. Завтра долар продовжить зростати, а євро і далі падатиме.

Так, долар завтра зросте ще на 22 копійки - до 43,45 гривень, а євро впаде в ціні на 15 копійок - до 50,45 гривень.

Долар стрімко дорожчає, євро падає: курс на 4 березня та до чого тут війна на Близькому Сході

Фото: курс валют на 4 березня (інфографіка РБК-Україна)

Як війна на Близькому Сході впливає на гривню

Як пояснив у коментарі РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий, станом на 3 березня ситуація на валютному ринку України залишається стабільною та прогнозованою.

Попри глобальну нестабільність, ринок уникає паніки завдяки контролю з боку Національного банку.

Що відбувається з курсом сьогодні?

Експерт пяснює, що на міжбанківському ринку долар торгується в межах 43,36-43,55 грн. Спостерігається помірне зростання, але без різких стрибків. Головним чинником спокою є режим керованої гнучкості: НБУ балансує попит і пропозицію, не даючи курсу хаотично реагувати на світові новини.

Ситуація з євро також залишається рівноважною. На українському міжбанку євро коштує 50,50-50,54 грн. Його вартість зараз залежить від світового співвідношення долара до євро, яке становить близько 1,17–1,18.

Вплив війни на Близькому Сході

Хоча у світі триває напруженість, прямого впливу на українську гривню наразі немає, вважає Лєсовий. Війна сприймається лише як фоновий ризик, а ажіотажного попиту на валюту в середині дня 3 березня не зафіксовано.

Проте існують ризики на майбутнє:

Долар як сховище: Якщо конфлікт загостриться, світовий капітал тікатиме в американську валюту як у "захисну гавань", що зміцнить долар.

Ціни на пальне: Якщо війна затягнеться на понад 7–10 днів, почнеться ріст цін на нафту. Це може призвести до подорожчання пального в Україні вже у другій половині березня, що створить ризик інфляції перед початком посівної.

Тож, за словами експерта, наразі ситуація виглядає наступним чином:

  • Ринок спокійний: Валютна політика НБУ робить ситуацію всередині країни прогнозованою.
  • Євро під наглядом: Наступного тижня курс євро залежатиме від того, чи перетікатимуть світові гроші в долар через війну.
  • Час має значення: Швидка деескалація на Сході зніме напругу, але затяжний конфлікт тиснутиме на фінансові ринки.

Прогноз на поточний тиждень:

  • Міжбанк: долар - 43,3-43,6 грн; євро - 50,4-50,8 грн.
  • Готівковий ринок: долар - 43,2-43,7 грн; євро - 50,3-51,0 грн.

Читайте також:

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Читайте РБК-Україна в Google News
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
"Київ не готовий": РНБО затвердила плани стійкості для всіх регіонів, крім столиці
Аналітика
Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Ейджизм в Україні закінчився? Як робітники 55+ рятують ринок праці: інтерв’ю з Еллою Лібановою