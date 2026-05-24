Бензин по талонах? На окупованій території України обмежили продаж пального

В окупованій Запорізькій області обмежили продаж пального на АЗС - черга за бензином тепер починається ще до заправки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву призначеного Росією "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького.

Що трапилось

На заправних станціях окупованої Запорізької області запровадили ліміт на продаж пального одній особі. Офіційна причина - проблеми з доставкою через "оперативну ситуацію".

"У зв'язку з оперативною ситуацією, що складається, виникли тимчасові складнощі з доставкою палива на автозаправні станції нашого регіону. На сьогоднішній день на АЗС введено тимчасові обмеження на відпуск палива в одні руки", - заявив Балицький.

Скільки саме літрів можна купити за один раз, він не уточнив.

За словами Балицького, захід є превентивним - щоб не допустити штучного дефіциту та ажіотажу серед населення. Обмеження триватиме "до повної стабілізації ситуації з постачанням".