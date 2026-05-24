Бензин по талонах? На окупованій території України обмежили продаж пального
В окупованій Запорізькій області обмежили продаж пального на АЗС - черга за бензином тепер починається ще до заправки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву призначеного Росією "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького.
Що трапилось
На заправних станціях окупованої Запорізької області запровадили ліміт на продаж пального одній особі. Офіційна причина - проблеми з доставкою через "оперативну ситуацію".
"У зв'язку з оперативною ситуацією, що складається, виникли тимчасові складнощі з доставкою палива на автозаправні станції нашого регіону. На сьогоднішній день на АЗС введено тимчасові обмеження на відпуск палива в одні руки", - заявив Балицький.
Скільки саме літрів можна купити за один раз, він не уточнив.
За словами Балицького, захід є превентивним - щоб не допустити штучного дефіциту та ажіотажу серед населення. Обмеження триватиме "до повної стабілізації ситуації з постачанням".
Запорізька область стала не першою. 22 травня аналогічні обмеження з'явились в анексованому Севастополі: там дозволили купувати не більше 20 літрів на авто, на заправках утворились черги, а ціна бензину перевалила за 100 рублів за літр.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що удари по російській нафтопереробці вже забрали у Росії 10% потужностей - і це відчутно б'є по її доходах та постачанню пального.