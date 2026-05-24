Бензин по талонам? На оккупированной территории Украины ограничили продажу горючего

В оккупированной Запорожской области ограничили продажу топлива на АЗС - очередь за бензином теперь начинается еще до заправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление назначенного Россией "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Что случилось

На заправочных станциях оккупированной Запорожской области ввели лимит на продажу топлива одному лицу. Официальная причина - проблемы с доставкой из-за "оперативной ситуации".

"В связи со складывающейся оперативной ситуацией возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - заявил Балицкий.

Сколько именно литров можно купить за один раз, он не уточнил.

По словам Балицкого, мера является превентивной - чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа среди населения. Ограничение продлится "до полной стабилизации ситуации с поставками".