ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Бензин по талонам? На оккупированной территории Украины ограничили продажу горючего

04:51 24.05.2026 Вс
2 мин
На оккупированных территориях бензин внезапно стал дефицитом, и это уже не первый регион за неделю
aimg Елена Чупровская
Бензин по талонам? На оккупированной территории Украины ограничили продажу горючего Фото: Оккупанты снова сдерживают продажу бензина - на этот раз на Запорожье (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В оккупированной Запорожской области ограничили продажу топлива на АЗС - очередь за бензином теперь начинается еще до заправки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление назначенного Россией "губернатора" оккупированной части Запорожской области Евгения Балицкого.

Читайте также: Более 700 залпов за раз: "Мадьяр" раскрыл, чем Кремль прикрывает Москву

Что случилось

На заправочных станциях оккупированной Запорожской области ввели лимит на продажу топлива одному лицу. Официальная причина - проблемы с доставкой из-за "оперативной ситуации".

"В связи со складывающейся оперативной ситуацией возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - заявил Балицкий.

Сколько именно литров можно купить за один раз, он не уточнил.

По словам Балицкого, мера является превентивной - чтобы не допустить искусственного дефицита и ажиотажа среди населения. Ограничение продлится "до полной стабилизации ситуации с поставками".

Запорожская область стала не первой. 22 мая аналогичные ограничения появились в аннексированном Севастополе: там разрешили покупать не более 20 литров на авто, на заправках образовались очереди, а цена бензина перевалила за 100 рублей за литр.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удары по российской нефтепереработке уже забрали у России 10% мощностей - и это ощутимо бьет по ее доходам и поставкам топлива.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Бензин Оккупанты
Новости
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Аналитика
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами