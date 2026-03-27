Ціновий шок на АЗС: у Кабміні пояснили, чому "паливний кешбек" став єдиним виходом

Уряд обрав варіант з "паливним кешбеком", адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги.

Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній Раді.

"Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку для населення. Зміни акцизів, які впровадили окремі європейські країни, вдарили б безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони. До того ж, від цього зиск переважно отримали б ті, хто має більше авто", - зазначив Соболев.

За його словами, обмеження цін призвело б до дефіциту пального та ринкових спотворень, таке вже було в 2022 році. Тому уряд обрали варіант з кешбеком.

З 20 березня по 1 травня українці зможуть отримати часткову компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС: дизель – 15%, бензин – 10%, автогаз – 5%, не більше тисячі гривень на місяць. Витратити кешбек можна на комунальні послуги, продовольчі товари українського виробництва, книжки, ліки чи задонатити на ЗСУ.

"Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Тому видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії "Нафтогаз" зменшувати заборгованість", - додав міністр економіки.

Він також підкреслив, що протягом перших шести днів від старту програми щодня нараховується близько 20 млн гривень кешбеку, що фінансується з поточного бюджету Мінекономіки.