Ціновий шок на АЗС: у Кабміні пояснили, чому "паливний кешбек" став єдиним виходом

10:55 27.03.2026 Пт
В уряді пояснили, чому не підтримали штучне регулювання цін на АЗС
aimg Костянтин Широкун
Фото: в уряді пояснили, чому "паливний кешбек" став єдиним виходом (Getty Images)

Уряд обрав варіант з "паливним кешбеком", адже він не впливає на підтримку армії та забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги.

Про це заявив міністр економіки України Олексій Соболев, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ у Верховній Раді.

Читайте також: В Україні запрацював "паливний" кешбек: як отримати гроші і коли вони надійдуть

"Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку для населення. Зміни акцизів, які впровадили окремі європейські країни, вдарили б безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони. До того ж, від цього зиск переважно отримали б ті, хто має більше авто", - зазначив Соболев.

За його словами, обмеження цін призвело б до дефіциту пального та ринкових спотворень, таке вже було в 2022 році. Тому уряд обрали варіант з кешбеком.

З 20 березня по 1 травня українці зможуть отримати часткову компенсацію вартості пального, придбаного на АЗС: дизель – 15%, бензин – 10%, автогаз – 5%, не більше тисячі гривень на місяць. Витратити кешбек можна на комунальні послуги, продовольчі товари українського виробництва, книжки, ліки чи задонатити на ЗСУ.

"Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Тому видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії "Нафтогаз" зменшувати заборгованість", - додав міністр економіки.

Він також підкреслив, що протягом перших шести днів від старту програми щодня нараховується близько 20 млн гривень кешбеку, що фінансується з поточного бюджету Мінекономіки.

Ціни на пальне в Україні

Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна директор Консалтингової групи А-95 Куюн називав умову, за якою українські АЗС можуть почати знижувати ціни на пальне.

Крім того, нещодавно в медіа з'явились тривожні прогнози про дефіцит пального у квітні. РБК-Україна розпитало паливного експерта Володимира Омельченка, чи дійсно існує така загроза.

Також раніше Антимонопольний комітет України звернувся до найбільших мереж АЗС з вимогою пояснити підвищення цін. За словами голови АМКУ Павла Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, на дизель - на 60-140%.

Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП
Нафтоналивні порти в РФ "Усть Луга" і "Приморськ" вражені повторно: кадри з місця НП
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни