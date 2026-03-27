Пальне та продукти дорожчають: чи планує уряд стримувати ціни

Уряд не планує запроваджувати жорстке регулювання цін на пальне та продукти на тлі їх зростання. Головним завданням наразі є насичення ринку ресурсом та недопущення дефіциту.

Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ у Верховній Раді.

За словами прем'єрки, стрибок цін на пальне та продукти "є відображенням глобальних трендів, спричинених війною в Ірані і Україна бачить на собі віддзеркалення цих процесів".

Наразі уряд надає підтримку найуразливішим категоріям населення: пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам та малозабезпеченим. Так, у квітні вони отримають одноразову допомогу у розмірі 1 500 гривень.

Щодо того, чи буде уряд застосовувати жорсткий контроль над цінами на пальне, Свириденко підкреслила, що пріоритетом є достатнє забезпечення ринку від дефіциту.

"Зараз головне наситити ринок достатньо кількістю продукту і убезпечити державу від дефіциту пального. Власне, над цим працюємо в тісній координації з операторами ринку. Треба створити всі умови для того, щоб у нас був продукт достатньої кількості", - пояснила урядовиця.

Вона наголосила, що пріоритетом є армія, медики, комунальні та інші служби.

Також уряд продовжує програму «кешбек», яка дозволяє частково компенсувати витрати населення на пальне та товари першої потреби.