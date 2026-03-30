ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бензин и дизель подорожали: обзор цен на АЗС 30 марта и где выгоднее

10:11 30.03.2026 Пн
2 мин
Одна из популярных сетей добавила в цене 3 грн за литр бензина
aimg Мария Кучерявец
Фото: некоторые АЗС переписали цены на топливо (Getty Images)

После резкого скачка цен в пятницу, ситуация на украинских АЗС в начале недели остается напряженной. За выходные сети, ранее державшие стоимость топлива, подкорректировали свои ценники в сторону роста.

Подробнее о том, как изменились цены на топливо к утру 30 марта, - в материале РБК-Украина.

Главное:

  • SOCAR догнал лидеров: Сеть, которая в пятницу удержала утренние цены, за выходные подняла стоимость дизельного топлива на 1 гривну, синхронизировавшись с конкурентами.
  • Подорожание на "Укрнафте": Сеть обновила стоимость бензина марки 95 (Energy)
  • Без изменений на OKKO и WOG: Эти сети за выходные сохранили пятничные пиковые значения.

Как изменились цены за выходные

По результатам мониторинга, за последние несколько дней основные изменения произошли в сетях SOCAR и "Укрнафта".

В частности, сеть SOCAR, которая еще в пятницу удерживала дообеденные цены, за выходные синхронизировала стоимость дизельного топлива с другими крупными игроками рынка. Теперь премиальное ДТ NANO Extro здесь стоит 90,99 грн (+1 грн).

"Укрнафта" также обновила стоимость топлива. Наиболее заметно подорожал бензин марки А-95 (Energy) - его цена выросла сразу на 3 гривны.

Фото: актуальные цены на популярных АЗС 30 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 марта

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 90,99 грн
  • ДТ Евро: 87,99 грн
  • Газ: 47,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Mustang: 90,99 грн
  • ДТ Евро-5: 87,99 грн
  • Газ: 47,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
  • ДТ NANO: 87,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 85,99 грн
  • ДТ: 81,99 грн
  • Газ: 45,99 грн

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС ОККО Укрнафта Цены на бензин Дизтопливо
