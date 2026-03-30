Бензин и дизель подорожали: обзор цен на АЗС 30 марта и где выгоднее
После резкого скачка цен в пятницу, ситуация на украинских АЗС в начале недели остается напряженной. За выходные сети, ранее державшие стоимость топлива, подкорректировали свои ценники в сторону роста.
Подробнее о том, как изменились цены на топливо к утру 30 марта, - в материале РБК-Украина.
Главное:
- SOCAR догнал лидеров: Сеть, которая в пятницу удержала утренние цены, за выходные подняла стоимость дизельного топлива на 1 гривну, синхронизировавшись с конкурентами.
- Подорожание на "Укрнафте": Сеть обновила стоимость бензина марки 95 (Energy)
- Без изменений на OKKO и WOG: Эти сети за выходные сохранили пятничные пиковые значения.
Как изменились цены за выходные
По результатам мониторинга, за последние несколько дней основные изменения произошли в сетях SOCAR и "Укрнафта".
В частности, сеть SOCAR, которая еще в пятницу удерживала дообеденные цены, за выходные синхронизировала стоимость дизельного топлива с другими крупными игроками рынка. Теперь премиальное ДТ NANO Extro здесь стоит 90,99 грн (+1 грн).
"Укрнафта" также обновила стоимость топлива. Наиболее заметно подорожал бензин марки А-95 (Energy) - его цена выросла сразу на 3 гривны.
Фото: актуальные цены на популярных АЗС 30 марта (инфографика РБК-Украина)
Детализация цен на АЗС 30 марта
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Pulls: 90,99 грн
- ДТ Евро: 87,99 грн
- Газ: 47,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Mustang: 90,99 грн
- ДТ Евро-5: 87,99 грн
- Газ: 47,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 90,99 грн.
- ДТ NANO: 87,99 грн.
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 85,99 грн
- ДТ: 81,99 грн
- Газ: 45,99 грн