Бензин и дизель подорожали: обзор цен на АЗС 30 марта и где выгоднее

После резкого скачка цен в пятницу , ситуация на украинских АЗС в начале недели остается напряженной. За выходные сети, ранее державшие стоимость топлива, подкорректировали свои ценники в сторону роста.

Главное: SOCAR догнал лидеров: Сеть, которая в пятницу удержала утренние цены, за выходные подняла стоимость дизельного топлива на 1 гривну, синхронизировавшись с конкурентами.

Сеть, которая в пятницу удержала утренние цены, за выходные подняла стоимость дизельного топлива на 1 гривну, синхронизировавшись с конкурентами. Подорожание на "Укрнафте" : Сеть обновила стоимость бензина марки 95 (Energy)

: Сеть обновила стоимость бензина марки 95 (Energy) Без изменений на OKKO и WOG: Эти сети за выходные сохранили пятничные пиковые значения.

Как изменились цены за выходные

По результатам мониторинга, за последние несколько дней основные изменения произошли в сетях SOCAR и "Укрнафта".

В частности, сеть SOCAR, которая еще в пятницу удерживала дообеденные цены, за выходные синхронизировала стоимость дизельного топлива с другими крупными игроками рынка. Теперь премиальное ДТ NANO Extro здесь стоит 90,99 грн (+1 грн).

"Укрнафта" также обновила стоимость топлива. Наиболее заметно подорожал бензин марки А-95 (Energy) - его цена выросла сразу на 3 гривны.

Фото: актуальные цены на популярных АЗС 30 марта (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 30 марта

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Евро: 74,99 грн

ДТ Pulls: 90,99 грн

ДТ Евро: 87,99 грн

Газ: 47,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Евро: 74,99 грн

ДТ Mustang: 90,99 грн

ДТ Евро-5: 87,99 грн

Газ: 47,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн.

Бензин А-95: 74,99 грн

ДТ NANO Extro: 90,99 грн.

ДТ NANO: 87,99 грн.

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":