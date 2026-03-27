Дизель перевалив за 90 грн: на АЗС різко підняли ціни після обіду
Після обіду 27 березня на українських АЗС зафіксовано зростання вартості пального. Подорожчання торкнулося дизеля та автогазу.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, як після обіду 27 березня змінилися ціни на пальне в українських мережах.
Головне:
- Дизель: Психологічна межа пройдена. Після обіду ціни на преміальне ДП на OKKO та WOG встановили новий рекорд - 90,99 грн, офіційно перетнувши позначку "90". Великі мережі синхронно підняли вартість на 1 грн.
- Бензин - поки стабільно. Ціни на популярних АЗС тримаються ранкових відміток (74,99 грн у OKKO, WOG та SOCAR; 68,99 грн на "Укрнафті").
- Автогаз: Стрімке наближення до 48. Слідом за дизелем газ додав 1 гривню в ціні, впритул підійшовши до нової межі - 47,99 грн.
Де та на скільки зросли ціни на АЗС
Мережі OKKO та WOG оновили цінники на преміальний дизель (ДП Pulls / Mustang). Він подорожчав на 1 гривню і тепер коштує 90,99 грн.
Євро-дизель також додав у ціні 1 грн - до 87,99 грн.
Вартість газу в цих мережах зросла до 47,99 грн та 47,98 грн відповідно.
Фото: популярні АЗС змінили цінники 27 березня після обіду (інфографіка РБК-Україна)
Мережа SOCAR станом на післяобідній час мережа втримала ранкові ціни (ДП NANO Extro - 89,99 грн, газ - 46,98 грн).
"Укрнафта" натомість підняла ціни на дизель на 1 гривню (ДП Energy - 85,99 грн, звичайне ДП - 81,99 грн). Автогаз у цій мережі здорожчав до 45,99 грн.
Деталізація цін на АЗС 27 березня (після обід)
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
- ДП Pulls: 90,99 грн
- ДП Євро: 87,99 грн
- Газ: 47,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Євро: 74,99 грн
- ДП Mustang: 90,99 грн
- ДП Євро-5: 87,99 грн
- Газ: 47,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДП NANO Extro: 89,99 грн
- ДП NANO: 86,99 грн
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 68,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДП (Energy): 85,99 грн
- ДП: 81,99 грн
- Газ: 45,99 грн