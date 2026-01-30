Бензин в РФ дорожчий за американський: у 2026 році розрив лише зростатиме

В 2026 році середні ціни на бензин в Росії перевищили американські й продовжують зростати. Це підриває міф про "дешеві енергоносії" в РФ на тлі падіння нафтових доходів і бюджетних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України .

Бензин у США дешевшає, в Росії - б’є рекорди зростання

За інформацією СЗР, станом на початок 2026 року літр бензину у США коштує майже на 5 рублів дешевше, ніж в Росії. Така різниця руйнує усталений наратив про "дешеві енергоносії" для російських споживачів і, за прогнозами, лише поглиблюватиметься.

Цінова динаміка в обох країнах розходиться. У США пальне дешевшає разом зі зниженням світових цін на нафту, тоді як у Росії бензин стабільно дорожчає, випереджаючи інфляцію. Лише за січень середні ціни зросли на 1,2%, підвищення зафіксували у 78 регіонах.

В американському Управлінні енергетичної інформації прогнозують подальше ослаблення ринку. Там очікують, що середньорічна ціна Brent у 2026 році знизиться, що й надалі стримуватиме ціни на пальне у США. Водночас у Росії уряд продовжує спиратися на завищені цінові очікування.

Бюджетний дефіцит РФ перекладають на водіїв

На тлі скорочення експортних надходжень нафтові компанії дедалі активніше компенсують втрати всередині країни.

Як визнають у мінфіні РФ, бюджет стикається з дефіцитом через недоотримання нафтогазових доходів, а додаткове навантаження перекладається на внутрішній ринок.

Ще одним сигналом системних проблем стала заява відомства про необхідність використання коштів фонду національного добробуту та підвищення податкових надходжень.

За оцінками аналітиків, подорожчання пального стає інструментом латання бюджетних дір, що посилює тиск на споживачів.