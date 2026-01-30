Бензин в РФ дороже американского: в 2026 году разрыв будет только расти
В 2026 году средние цены на бензин в России превысили американские и продолжают расти. Это подрывает миф о "дешевых энергоносителях" в РФ на фоне падения нефтяных доходов и бюджетных проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Бензин в США дешевеет, в России - бьет рекорды роста
По информации СЗР, по состоянию на начало 2026 года литр бензина в США стоит почти на 5 рублей дешевле, чем в России. Такая разница разрушает устоявшийся нарратив о "дешевых энергоносителях" для российских потребителей и, по прогнозам, будет только углубляться.
Ценовая динамика в обеих странах расходится. В США топливо дешевеет вместе со снижением мировых цен на нефть, тогда как в России бензин стабильно дорожает, опережая инфляцию. Только за январь средние цены выросли на 1,2%, повышение зафиксировали в 78 регионах.
В американском Управлении энергетической информации прогнозируют дальнейшее ослабление рынка. Там ожидают, что среднегодовая цена Brent в 2026 году снизится, что и в дальнейшем будет сдерживать цены на топливо в США. В то же время в России правительство продолжает опираться на завышенные ценовые ожидания.
Бюджетный дефицит РФ перекладывают на водителей
На фоне сокращения экспортных поступлений нефтяные компании все активнее компенсируют потери внутри страны.
Как признают в минфине РФ, бюджет сталкивается с дефицитом из-за недополучения нефтегазовых доходов, а дополнительная нагрузка перекладывается на внутренний рынок.
Еще одним сигналом системных проблем стало заявление ведомства о необходимости использования средств фонда национального благосостояния и повышения налоговых поступлений.
По оценкам аналитиков, подорожание топлива становится инструментом латания бюджетных дыр, что усиливает давление на потребителей.
Бензинава кризис РФ
Напомним, что кризис топлива в России обострился после серии ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам. Из-за перебоев с поставками топлива в ряде регионов ввели ограничения на его продажу, а дефицит привел к массовому закрытию АЗС.
В августе-сентябре 2025 года прекратили работу более 360 заправок, и, по данным российских медиа, каждая пятидесятая станция сейчас вообще не продает бензин.
На фоне критической нехватки топлива правительство РФ вынуждено было продлить запрет на экспорт бензина до конца октября прошлого года, пытаясь сдержать кризис и стабилизировать внутренний рынок.