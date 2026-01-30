Бензин в РФ дороже американского: в 2026 году разрыв будет только расти

В 2026 году средние цены на бензин в России превысили американские и продолжают расти. Это подрывает миф о "дешевых энергоносителях" в РФ на фоне падения нефтяных доходов и бюджетных проблем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины .

Бензин в США дешевеет, в России - бьет рекорды роста

По информации СЗР, по состоянию на начало 2026 года литр бензина в США стоит почти на 5 рублей дешевле, чем в России. Такая разница разрушает устоявшийся нарратив о "дешевых энергоносителях" для российских потребителей и, по прогнозам, будет только углубляться.

Ценовая динамика в обеих странах расходится. В США топливо дешевеет вместе со снижением мировых цен на нефть, тогда как в России бензин стабильно дорожает, опережая инфляцию. Только за январь средние цены выросли на 1,2%, повышение зафиксировали в 78 регионах.

В американском Управлении энергетической информации прогнозируют дальнейшее ослабление рынка. Там ожидают, что среднегодовая цена Brent в 2026 году снизится, что и в дальнейшем будет сдерживать цены на топливо в США. В то же время в России правительство продолжает опираться на завышенные ценовые ожидания.

Бюджетный дефицит РФ перекладывают на водителей

На фоне сокращения экспортных поступлений нефтяные компании все активнее компенсируют потери внутри страны.

Как признают в минфине РФ, бюджет сталкивается с дефицитом из-за недополучения нефтегазовых доходов, а дополнительная нагрузка перекладывается на внутренний рынок.

Еще одним сигналом системных проблем стало заявление ведомства о необходимости использования средств фонда национального благосостояния и повышения налоговых поступлений.

По оценкам аналитиков, подорожание топлива становится инструментом латания бюджетных дыр, что усиливает давление на потребителей.