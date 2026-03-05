Бензин без націнки: Зеленський назвав єдину мережу АЗС, де стримають ціни

Прогноз щодо цін та наявності пального

За словами Сергія Корецького, нинішнє підвищення цін на АЗС (у середньому на 6 гривень) зумовлене світовими логістичними збоями.

Проте він наголосив, що ситуація далека від критичної, а панічні настрої є безпідставними.

"В Україні одна з найдиверсифікованіших мереж постачань з різних джерел. Тому не бачимо ніяких панічних настроїв з приводу постачання нафтопродуктів. Це досягає свого піку, потім йде падіння", - пояснив очільник "Укрнафти".

Соціальна роль держкомпанії

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками наради з урядом та "Укрнафтою" було прийнято рішення про роботу державних потужностей у режимі мінімальної рентабельності.

"Ми сьогодні домовились, що вони (Укрнафта - ред.) зроблять все, щоб працювати саме в кризовий момент без рентабельності. Щоб під час викликів ми могли трішки регулювати і допомагати людям", - заявив Зеленський.

Корецький додав, що "Укрнафта" виступатиме орієнтиром справедливої ціни на ринку, максимально знижуючи власну маржу, аби лише покривати операційні витрати.