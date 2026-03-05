Бензин без наценки: Зеленский назвал единственную сеть АЗС, где сдержат цены

Прогноз по ценам и наличию горючего

По словам Сергея Корецкого, нынешнее повышение цен на АЗС (в среднем на 6 гривен) обусловлено мировыми логистическими сбоями.

Однако он отметил, что ситуация далека от критической, а панические настроения безосновательны.

"В Украине одна из самых диверсифицированных сетей поставок из разных источников. Поэтому не видим никаких панических настроений по поводу поставок нефтепродуктов. Это достигает своего пика, затем идет падение", - пояснил глава "Укрнафты".

Социальная роль госкомпании

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам совещания с правительством и "Укрнафтой" было принято решение о работе государственных мощностей в режиме минимальной рентабельности.

"Мы сегодня договорились, что они (Укрнафта - ред.) сделают все, чтобы работать именно в кризисный момент без рентабельности. Чтобы во время вызовов мы могли немного регулировать и помогать людям", - заявил Зеленский.

Корецкий добавил, что "Укрнафта" будет выступать ориентиром справедливой цены на рынке, максимально снижая собственную маржу, чтобы только покрывать операционные расходы.