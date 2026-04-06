Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС злетіли ціни на пальне

Головне Бензин : Максимальна вартість преміального пального марки "100" на українських АЗС наразі сягає 87,00 грн за літр.

: Максимальна вартість преміального пального марки "100" на українських АЗС наразі сягає 87,00 грн за літр. Дизель : Найвищий цінник на покращене дизельне пальне (Pulls/Mustang) сьогодні зафіксовано на рівні 95,00 грн.

: Найвищий цінник на покращене дизельне пальне (Pulls/Mustang) сьогодні зафіксовано на рівні 95,00 грн. Газ: Гранична ціна на автомобільний газ у мережах АЗС впритул наближається до психологічної позначки та становить 49,99 грн.

Мережі OKKO та WOG за вихідні переглянули вартість пального в бік збільшення. Тепер літр преміального 95-го бензину коштує близько 80 грн.

При цьому бензин А-95 Євро на OKKO тепер коштує 76,90 грн (+1,90 грн), а ДП Євро - 92,00 грн (+2,10 грн). Газ здорожчав до 49,90 грн.

Аналогічна ситуація на WOG - А-95 Євро піднявся до 77,00 грн (+2,01 грн), ДП Євро-5 коштує 91,90 грн (+1,91 грн).

Мережа АЗС SOCAR поки зберігає позиції. Преміальний 95-й бензин продає по 78,99 грн, а звичайний А-95 - по 74,99 грн.

Найбільш відчутне здорожчання зафіксовано на заправках державної "Укрнафти", проте ціни тут традиційно нижчі. Бензин А-95 можна придбати по 69,90 грн (+0,91 коп).

При цьому стандартне дизельне пальне на "Укрнафті" зросло в ціні аж до 87,90 грн (+3,91 грн), а преміальне - до 91,90 грн.

Автогаз на державній АЗС додав майже 2 гривні й тепер коштує 48,90 грн.

Деталізація цін на АЗС 6 квітня

OKKO

Бензин Pulls 100: 86,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Євро: 76,90 грн

ДП Pulls: 95,00 грн

ДП Євро: 92,00 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,00 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн

Бензин 95 Євро: 77,00 грн

ДП Mustang: 94,90 грн

ДП Євро-5: 91,90 грн

Газ: 49,99 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн

Бензин А-95: 74,99 грн

ДП NANO Extro: 92,99 грн

ДП NANO: 89,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"