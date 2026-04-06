Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС взлетели цены на топливо

Понедельник начался для украинских водителей с неприятных новостей на заправках. Сети АЗС синхронно подняли ценники на все виды топлива, иногда добавив к стоимости литра сразу несколько гривен.
РБК-Украина в материале рассказывает, как изменились цены на бензин, дизель и газ 6 апреля и где заправиться дешевле.
Главное
Сети OKKO и WOG за выходные пересмотрели стоимость топлива в сторону увеличения. Теперь литр премиального 95-го бензина стоит около 80 грн.
При этом бензин А-95 Евро на OKKO теперь стоит 76,90 грн (+1,90 грн), а ДТ Евро - 92,00 грн (+2,10 грн). Газ подорожал до 49,90 грн.
Аналогичная ситуация на WOG - А-95 Евро поднялся до 77,00 грн (+2,01 грн), ДТ Евро-5 стоит 91,90 грн (+1,91 грн).
Фото: цены на популярных АЗС 6 апреля (инфографика РБК-Украина)
Сеть АЗС SOCAR пока сохраняет позиции. Премиальный 95-й бензин продает по 78,99 грн, а обычный А-95 - по 74,99 грн.
Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано на заправках государственной "Укрнафты", при этом цены здесь традиционно ниже. Бензин А-95 можно приобрести по 69,90 грн (+0,91 коп).
При этом стандартное дизельное топливо на "Укрнафте" выросло в цене вплоть до 87,90 грн (+3,91 грн), а премиальное - до 91,90 грн.
Автогаз на государственной АЗС прибавил почти 2 гривны и теперь стоит 48,90 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"