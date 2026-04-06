Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС злетіли ціни на пальне
Понеділок розпочався для українських водіїв із неприємних новин на заправках. Мережі АЗС синхронно підняли цінники на всі види пального, подекуди додавши до вартості літра одразу кілька гривень.
РБК-Україна в матеріалі розповідає, як змінилися ціни на бензин, дизель і газ 6 квітня та де заправитися дешевше.
Головне
- Бензин: Максимальна вартість преміального пального марки "100" на українських АЗС наразі сягає 87,00 грн за літр.
- Дизель: Найвищий цінник на покращене дизельне пальне (Pulls/Mustang) сьогодні зафіксовано на рівні 95,00 грн.
- Газ: Гранична ціна на автомобільний газ у мережах АЗС впритул наближається до психологічної позначки та становить 49,99 грн.
Мережі OKKO та WOG за вихідні переглянули вартість пального в бік збільшення. Тепер літр преміального 95-го бензину коштує близько 80 грн.
При цьому бензин А-95 Євро на OKKO тепер коштує 76,90 грн (+1,90 грн), а ДП Євро - 92,00 грн (+2,10 грн). Газ здорожчав до 49,90 грн.
Аналогічна ситуація на WOG - А-95 Євро піднявся до 77,00 грн (+2,01 грн), ДП Євро-5 коштує 91,90 грн (+1,91 грн).
Мережа АЗС SOCAR поки зберігає позиції. Преміальний 95-й бензин продає по 78,99 грн, а звичайний А-95 - по 74,99 грн.
Найбільш відчутне здорожчання зафіксовано на заправках державної "Укрнафти", проте ціни тут традиційно нижчі. Бензин А-95 можна придбати по 69,90 грн (+0,91 коп).
При цьому стандартне дизельне пальне на "Укрнафті" зросло в ціні аж до 87,90 грн (+3,91 грн), а преміальне - до 91,90 грн.
Автогаз на державній АЗС додав майже 2 гривні й тепер коштує 48,90 грн.
Деталізація цін на АЗС 6 квітня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 86,90 грн
- Бензин Pulls 95: 79,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 76,90 грн
- ДП Pulls: 95,00 грн
- ДП Євро: 92,00 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,00 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
- Бензин 95 Євро: 77,00 грн
- ДП Mustang: 94,90 грн
- ДП Євро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,99 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 87,90 грн
- Газ: 48,90 грн