Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС взлетели цены на топливо
Понедельник начался для украинских водителей с неприятных новостей на заправках. Сети АЗС синхронно подняли ценники на все виды топлива, иногда добавив к стоимости литра сразу несколько гривен.
РБК-Украина в материале рассказывает, как изменились цены на бензин, дизель и газ 6 апреля и где заправиться дешевле.
Главное
- Бензин: Максимальная стоимость премиального топлива марки "100" на украинских АЗС сейчас достигает 87,00 грн за литр.
- Дизель: Самый высокий ценник на улучшенное дизельное топливо (Pulls/Mustang) сегодня зафиксирован на уровне 95,00 грн.
- Газ: Предельная цена на автомобильный газ в сетях АЗС вплотную приближается к психологической отметке и составляет 49,99 грн.
Сети OKKO и WOG за выходные пересмотрели стоимость топлива в сторону увеличения. Теперь литр премиального 95-го бензина стоит около 80 грн.
При этом бензин А-95 Евро на OKKO теперь стоит 76,90 грн (+1,90 грн), а ДТ Евро - 92,00 грн (+2,10 грн). Газ подорожал до 49,90 грн.
Аналогичная ситуация на WOG - А-95 Евро поднялся до 77,00 грн (+2,01 грн), ДТ Евро-5 стоит 91,90 грн (+1,91 грн).
Фото: цены на популярных АЗС 6 апреля (инфографика РБК-Украина)
Сеть АЗС SOCAR пока сохраняет позиции. Премиальный 95-й бензин продает по 78,99 грн, а обычный А-95 - по 74,99 грн.
Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано на заправках государственной "Укрнафты", при этом цены здесь традиционно ниже. Бензин А-95 можно приобрести по 69,90 грн (+0,91 коп).
При этом стандартное дизельное топливо на "Укрнафте" выросло в цене вплоть до 87,90 грн (+3,91 грн), а премиальное - до 91,90 грн.
Автогаз на государственной АЗС прибавил почти 2 гривны и теперь стоит 48,90 грн.
Детализация цен на АЗС 6 апреля
OKKO
- Бензин Pulls 100: 86,90 грн
- Бензин Pulls 95: 79,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
- ДТ Pulls: 95,00 грн
- ДТ Евро: 92,00 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,00 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
- Бензин 95 Евро: 77,00 грн
- ДТ Mustang: 94,90 грн
- ДТ Евро-5: 91,90 грн
- Газ: 49,99 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн.
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
- ДТ NANO: 89,99 грн.
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
- Бензин А-95: 69,90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 87,90 грн
- Газ: 48,90 грн