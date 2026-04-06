Бензин по 87 грн, дизель - 95 грн: на АЗС взлетели цены на топливо

10:07 06.04.2026 Пн
2 мин
Подорожание топлива местами достигает +4 гривен на литре
aimg Мария Кучерявец
Фото: АЗС резко подняли цены на бензин, дизель и автогаз (Getty Images)

Понедельник начался для украинских водителей с неприятных новостей на заправках. Сети АЗС синхронно подняли ценники на все виды топлива, иногда добавив к стоимости литра сразу несколько гривен.

РБК-Украина в материале рассказывает, как изменились цены на бензин, дизель и газ 6 апреля и где заправиться дешевле.

Главное

  • Бензин: Максимальная стоимость премиального топлива марки "100" на украинских АЗС сейчас достигает 87,00 грн за литр.
  • Дизель: Самый высокий ценник на улучшенное дизельное топливо (Pulls/Mustang) сегодня зафиксирован на уровне 95,00 грн.
  • Газ: Предельная цена на автомобильный газ в сетях АЗС вплотную приближается к психологической отметке и составляет 49,99 грн.

Сети OKKO и WOG за выходные пересмотрели стоимость топлива в сторону увеличения. Теперь литр премиального 95-го бензина стоит около 80 грн.

При этом бензин А-95 Евро на OKKO теперь стоит 76,90 грн (+1,90 грн), а ДТ Евро - 92,00 грн (+2,10 грн). Газ подорожал до 49,90 грн.

Аналогичная ситуация на WOG - А-95 Евро поднялся до 77,00 грн (+2,01 грн), ДТ Евро-5 стоит 91,90 грн (+1,91 грн).

Фото: цены на популярных АЗС 6 апреля (инфографика РБК-Украина)

Сеть АЗС SOCAR пока сохраняет позиции. Премиальный 95-й бензин продает по 78,99 грн, а обычный А-95 - по 74,99 грн.

Наиболее ощутимое подорожание зафиксировано на заправках государственной "Укрнафты", при этом цены здесь традиционно ниже. Бензин А-95 можно приобрести по 69,90 грн (+0,91 коп).

При этом стандартное дизельное топливо на "Укрнафте" выросло в цене вплоть до 87,90 грн (+3,91 грн), а премиальное - до 91,90 грн.

Автогаз на государственной АЗС прибавил почти 2 гривны и теперь стоит 48,90 грн.

Детализация цен на АЗС 6 апреля

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 86,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 79,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 76,90 грн
  • ДТ Pulls: 95,00 грн
  • ДТ Евро: 92,00 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,00 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,00 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,00 грн
  • ДТ Mustang: 94,90 грн
  • ДТ Евро-5: 91,90 грн
  • Газ: 49,99 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 72,90 грн
  • Бензин А-95: 69,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 87,90 грн
  • Газ: 48,90 грн
