Бензин уже по 72 грн: чому підскочили ціни на АЗС та що буде далі

Українські АЗС різко підняли ціни на пальне. Причина - напруження на світовому нафтовому ринку через конфлікт на Близькому Сході. Втім, подальшого стрибка цін може й не бути.
Що відбувається на паливному ринку та чого чекати далі водіям - в коментарі РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.
Читайте також: Ціни на газ різко злетіли вперше з 2022 року: чи вплине це на українців
Головне:
ОККО:
Фото: ціни на паливо станом на ранок 3 березня на АЗС мережі ОККО (РБК-Україна)
WOG:
Фото: ціни на паливо станом на ранок 3 березня на АЗС мережі WOG (РБК-Україна)
За словами експерта, підвищення цін - це реакція на події на Близькому Сході.
"Це найбільший центр нафтогазового видобутку. Від нього залежать європейські переробники нафтопродуктів. Всі ринки нервують, оскільки є ризик дестабілізації постачань", - пояснив Куюн.
Водночас, за його словами, ринки поки що не повністю вірять у масштабні ризики. Галузь продовжує працювати, але ситуація залишається напруженою та невизначеною.
Експерт зазначив, що реакцією українського ринку стало:
Наразі вартість бареля нафти становить близько 80 доларів. За словами експерта, ціна почала знижуватися.
Крім того, в Держдепі США заявили про початок заходів зі стабілізації ринку нафти.
Експерт вважає, що зараз ринок перебуває на піку цін.
"Сьогодні зранку на 2 гривні зросли ціни в більшості мереж. Я думаю, що це захисна реакція. Далі ціна не піде вгору. Ми будемо спостерігати лише рух донизу", - зазначив Куюн.
Також він припустив, що після завершення операції в Ірані ціни на нафту можуть опуститися нижче 60 доларів за барель.
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході різко загострилася наприкінці лютого після початку спільної операції США та Ізраїлю проти Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що мета ударів - знищення ракетного потенціалу Тегерана та його військово-промислової інфраструктури.
Після перших ударів іранська сторона повідомила про загибель верховного лідера Алі Хаменеї та низки високопосадовців. У відповідь Тегеран розпочав ракетні атаки по території Ізраїлю, а також по американських військових об’єктах у регіоні. Під удари потрапили й цивільні цілі в країнах Перської затоки.
Окреме занепокоєння викликала безпекова ситуація в районі Ормузька протока - стратегічного маршруту, через який проходить значна частина світового експорту нафти.
На тлі бойових дій ціни на нафту різко зросли. Водночас США повідомляють, що протока наразі не перекрита, а ознак її мінування немає, попри заяви іранських силовиків.