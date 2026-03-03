RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Бензин уже по 72 грн: почему подскочили цены на АЗС и что будет дальше

Фото: топливо в Украине подорожало на 2 грн за сутки (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские АЗС резко подняли цены на топливо. Причина - напряжение на мировом нефтяном рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, дальнейшего скачка цен может и не быть.

Что происходит на топливном рынке и чего ждать дальше водителям - в комментарии РБК-Украина рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Читайте также: Цены на газ резко взлетели впервые с 2022 года: повлияет ли это на украинцев

Главное:

  • Резкий скачок: За сутки цены на топливо выросли на 2 грн/л. На популярных АЗС цены на бензин колеблются в пределах 68,99 - 71,99 грн/л.
  • Причины подорожания: Обострение конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом нефтедобывающем регионе.
  • Защитная реакция: Украинские АЗС подняли цены превентивно, чтобы перестраховаться от роста мировых котировок.
  • Ценовой пик: Эксперт считает, что это предел - дальше цены на топливо вверх не пойдут. После завершения военной операции в Иране нефть может упасть до 60 долларов за баррель, что приведет к снижению цен на украинских АЗС.

Какие цены в сетях АЗС в Украине

ОККО:

  • Pulls 95 - 71,99 грн
  • 95 Евро - 68,99 грн
  • Pulls ДТ - 71,99 грн
  • ДТ Евро - 68,99 грн

Фото: цены на топливо по состоянию на утро 3 марта на АЗС сети ОККО (РБК-Украина)

WOG:

  • Дизельное топливо Евро-5 - 68,99 грн
  • Дизельное топливо Mustang - 71,99 грн
  • Бензин А-95 - 68,99 грн
  • Бензин 95 - 71,99 грн

Фото: цены на топливо по состоянию на утро 3 марта на АЗС сети WOG (РБК-Украина)

Почему топливо дорожает

По словам эксперта, повышение цен - это реакция на события на Ближнем Востоке.

"Это крупнейший центр нефтегазовой добычи. От него зависят европейские переработчики нефтепродуктов. Все рынки нервничают, поскольку есть риск дестабилизации поставок", - пояснил Куюн.

В то же время, по его словам, рынки пока не полностью верят в масштабные риски. Отрасль продолжает работать, но ситуация остается напряженной и неопределенной.

Что происходит на украинском рынке

Эксперт отметил, что реакцией украинского рынка стало:

  • сворачивание оптовых продаж (их фактически приостановили из-за неопределенности с поставками);
  • повышение цен как защитная реакция на резкий рост котировок.

Сейчас стоимость барреля нефти составляет около 80 долларов. По словам эксперта, цена начала снижаться.

Кроме того, в Госдепе США заявили о начале мер по стабилизации рынка нефти.

Чего ждать водителям

Эксперт считает, что сейчас рынок находится на пике цен.

"Сегодня утром на 2 гривны выросли цены в большинстве сетей. Я думаю, что это защитная реакция. Дальше цена не пойдет вверх. Мы будем наблюдать только движение вниз", - отметил Куюн.

Также он предположил, что после завершения операции в Иране цены на нефть могут опуститься ниже 60 долларов за баррель.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась в конце февраля после начала совместной операции США и Израиля против Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель ударов - уничтожение ракетного потенциала Тегерана и его военно-промышленной инфраструктуры.

После первых ударов иранская сторона сообщила о гибели верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников. В ответ Тегеран начал ракетные атаки по территории Израиля, а также по американским военным объектам в регионе. Под удары попали и гражданские цели в странах Персидского залива.

Отдельное беспокойство вызвала ситуация с безопасностью в районе Ормузского пролива - стратегического маршрута, через который проходит значительная часть мирового экспорта нефти.

На фоне боевых действий цены на нефть резко выросли. В то же время США сообщают, что пролив пока не перекрыт, а признаков его минирования нет, несмотря на заявления иранских силовиков.

АЗСОККОУкрнафтапальнеWOG Цены на бензинЦены в Украине