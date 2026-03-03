Бензин уже по 72 грн: почему подскочили цены на АЗС и что будет дальше

Главное:

Резкий скачок: За сутки цены на топливо выросли на 2 грн/л. На популярных АЗС цены на бензин колеблются в пределах 68,99 - 71,99 грн/л.

За сутки цены на топливо выросли на 2 грн/л. На популярных АЗС цены на бензин колеблются в пределах 68,99 - 71,99 грн/л. Причины подорожания : Обострение конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом нефтедобывающем регионе.

: Обострение конфликта на Ближнем Востоке - в ключевом нефтедобывающем регионе. Защитная реакция : Украинские АЗС подняли цены превентивно, чтобы перестраховаться от роста мировых котировок.

: Украинские АЗС подняли цены превентивно, чтобы перестраховаться от роста мировых котировок. Ценовой пик: Эксперт считает, что это предел - дальше цены на топливо вверх не пойдут. После завершения военной операции в Иране нефть может упасть до 60 долларов за баррель, что приведет к снижению цен на украинских АЗС.

Какие цены в сетях АЗС в Украине

ОККО:

Pulls 95 - 71,99 грн

95 Евро - 68,99 грн

Pulls ДТ - 71,99 грн

ДТ Евро - 68,99 грн

Фото: цены на топливо по состоянию на утро 3 марта на АЗС сети ОККО (РБК-Украина)

WOG:

Дизельное топливо Евро-5 - 68,99 грн

Дизельное топливо Mustang - 71,99 грн

Бензин А-95 - 68,99 грн

Бензин 95 - 71,99 грн

Фото: цены на топливо по состоянию на утро 3 марта на АЗС сети WOG (РБК-Украина)

Почему топливо дорожает

По словам эксперта, повышение цен - это реакция на события на Ближнем Востоке.

"Это крупнейший центр нефтегазовой добычи. От него зависят европейские переработчики нефтепродуктов. Все рынки нервничают, поскольку есть риск дестабилизации поставок", - пояснил Куюн.

В то же время, по его словам, рынки пока не полностью верят в масштабные риски. Отрасль продолжает работать, но ситуация остается напряженной и неопределенной.

Что происходит на украинском рынке

Эксперт отметил, что реакцией украинского рынка стало:

сворачивание оптовых продаж (их фактически приостановили из-за неопределенности с поставками);

повышение цен как защитная реакция на резкий рост котировок.

Сейчас стоимость барреля нефти составляет около 80 долларов. По словам эксперта, цена начала снижаться.

Кроме того, в Госдепе США заявили о начале мер по стабилизации рынка нефти.

Чего ждать водителям

Эксперт считает, что сейчас рынок находится на пике цен.

"Сегодня утром на 2 гривны выросли цены в большинстве сетей. Я думаю, что это защитная реакция. Дальше цена не пойдет вверх. Мы будем наблюдать только движение вниз", - отметил Куюн.

Также он предположил, что после завершения операции в Иране цены на нефть могут опуститься ниже 60 долларов за баррель.