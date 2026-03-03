Найсильніші удари США ще попереду. Наступна фаза буде ще більш нищівною, - Рубіо

Найбільш нищівні удари США по Ірану ще попереду, доки Вашингтон не закінчить операцію та не завершить свої цілі. При цьому важко спрогнозувтаи, скільки це ще триватиме.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxNews.

Нищівні удари США попереду, мета - завершити цілі операції

"Я не збираюся розкривати деталі наших тактичних зусиль, але найсильніші удари від військових США ще попереду. Наступна фаза буде ще більш нищівною для Ірану, ніж зараз", - повідомив Рубіо.

Він заявив, що операція триватиме до тих пір, поки Пентагон не досягне своїх цілей. А цілі Вашингтону - знищення потужностей балістичних ракет Ірану та його здатності їх виробляти, а також ліквідація загрози, яку становить їхній флот для світового судноплавства.

"Світ стане безпечнішим місцем, коли ми закінчимо цю операцію", - додав держсекретар США.

США збираються нівелювати вплив Тегерану на нафту

Рубіо повідомив, що Вашингтон має план щодо Ірану та його впливу на нафтовий ринок. Йдется про те, що ісламська держава заблокувала прохід танкерів з нафтою через Ормузьку протоку, створивши такими чином обмежене постачання "чорного золота" на ринок.

"Цей терористичний режим, очолюваний радикальними священнослужителями, має можливість, потенційно, перекрити 20% світової енергії. Ось такий важіль впливу вони мають завдяки своєму флоту. Ми збираємося знищити їхній флот", - додав держсекретар США.

За його словами, Вашингтон передбачав, що Тегеран може так вчинити з ринком енергії (щодо перекриття Ормузької протоки, - ред.), тому США мають план на цей випадок. Кроки плану почнуть впроваджувати вже завтра, щоб пом'якшити наслідки таких дій противника.

Своєю чергою радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Ебрагім Джаббарі попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

"Ми не допустимо експорту нафти з цього регіону, поки вони не відчують тиск, пов'язаний із тяжким станом справ", - заявив він