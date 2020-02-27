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Бенфика - Шахтер: где смотреть самый важный для Украины матч

Новости » Спорт     27.02.2020 - 17:02
Бенфика - Шахтер: где смотреть самый важный для Украины матч
Фото: "Бенфика" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Где и когда начнется ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы

"Шахтер" на выезде сыграет против "Бенфики" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры считают португальский клуб фаворитом в противостоянии, но на проход в следующий раунд выше шансы у "горняков".

27 февраля 22:00
Лиссабон, стадион "Эштадиу ду Бенфика"

Поединок, в котором определится участник 1/8 финала Лиги Европы, состоится в четверг, 27 февраля, на арене "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне. Посмотреть прямую онлайн-трансляцию матча можно на телеканале "Футбол 1". Время начала встречи - 22:00 по киевскому времени.

Первый матч завершился победой горняков со счетом 2:1. Мячи за украинский клуб забили Алан Патрик (56 минута) и Виктор Коваленко (72), у гостей с пенальти отличился Пицци (67).

Благодаря этой победе Украина укрепила позиции в таблице коэффициентов УЕФА, которая влияет на распределение путевок через один сезон. Украина рискует потерять прямую путевку в групповой раунд ЛЧ для своего чемпиона.

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