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Украина сократила отставание в таблице коэффициентов УЕФА

Новости » Спорт     21.02.2020 - 13:11
Украина сократила отставание в таблице коэффициентов УЕФА
Фото: игроки "Шахтера" празднуют победу над "Бенфикой" (twitter.com/FCShakhtar)

Отрыв от Турции и Австрии увеличился

По итогам первых матчей плей-офф еврокубков Украина укрепила позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом сообщает Tribuna.com.

Единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" обыграл португальскую "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы (2:1) и заработал 0,4 балла.

Благодаря победе "горняков" Украина имеет в активе 33,900 балла и располагается на 10 строчке списка, сократив отставание от Нидерландов до 1,45 балла - у них 35,350 балла и два представителя в Лиге Европы - "Аякс" (уступил 0:2 "Хетафе") и АЗ (ничья 1:1 с ЛАСК).

У Турции также остался один представитель в еврокубках - "Истанбул", который проиграл "Спортингу" (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы. Турция осталась на 11 месте со своим предыдущим показателем в 32,800 балла.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" и "Бенфика" проведут в Лиссабоне 27 февраля.

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