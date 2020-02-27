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Бенфіка - Шахтар: де дивитися найважливіший для України матч

Новини » Спорт     27.02.2020 - 17:02
Бенфіка - Шахтар: де дивитися найважливіший для України матч
Фото: "Бенфіка" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Де і коли почнеться поєдинок у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" на виїзді зіграє проти "Бенфіки" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Букмекери вважають португальський клуб фаворитом у протистоянні, але на прохід в наступний раунд вище шанси у "гірників".

27 лютого 22:00
Лісабон, стадіон "Ештадіу ду Бенфіка"

Поєдинок, в якому визначиться учасник 1/8 фіналу Ліги Європи, відбудеться у четвер, 27 лютого, на арені "Ештадіу ду Бенфіка" в Лісабоні. Подивитися пряму онлайн-трансляцію матчу можна на телеканалі "Футбол 1". Час початку зустрічі - 22:00 за київським часом.

Перший матч завершився перемогою гірників з рахунком 2:1. М'ячі за український клуб забили Алан Патрік (56 хвилина) та Віктор Коваленко (72), у гостей з пенальті відзначився Піцці (67).

Завдяки цій перемозі Україна зміцнила позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА, яка впливає на розподіл путівок через один сезон. Україна ризикує втратити пряму путівку в груповий раунд ЛЧ для свого чемпіона.

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