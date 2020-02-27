Бенфика - Шахтер: прогноз букмекеров

Фото: "Бенфика" - "Шахтер" (shakhtar.com)

Специалисты считают фаворитом португальский клуб

"Бенфика" примет "Шахтер" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1".

27 февраля 22:00

Лиссабон, стадион "Эштадиу ду Бенфика"

Букмекеры с большим преимуществом считают "Бенфику" фаворитом противостояния. Победа подопечных Бруну Лажи оценивается коэффициентом 1,84, на успех "Шахтера" принимаются ставки в 4,30. Ничейный результат встречи - 3,85. Ожидаемый счет матча - 1:1 или 1:0 в пользу португальцев.

При этом, по мнению специалистов, именно украинский клуб пробьется в следующий раунд Лиги Европы. Выход в 1/8 финала дончан - 1,73, лиссабонцев - 2,00.

Игра пройдет на стадионе "Да Луш", вмещающей 65 642 зрителя, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Предыдущая встреча

Первый матч между командами закончился минимальной победой дончан - 2:1. За "Шахтер" отличились Патрик и Коваленко. У португальцев с пенальти забил Пицци.

Всего команды в своей истории встречались трижды. В двух поединках победа доставалась украинской команде - 4 забитых и 3 пропущенных мяча.

Путь в 1/16 финала Лиги Европы

Это единственная пара 1/16 финала, где оба участника играли на групповом этапе Лиги чемпионов. "Бенфика" прекратила борьбу за выход в 1/8 финала в пятом туре. "Шахтер" сохранял шансы на выход из группы до последнего тура, но в решающем матче повторили свое самое крупное домашнее поражение в турнире (0:3), уступив "Аталанте".