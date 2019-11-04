Белый дом снова запрещает сотрудникам давать показания в Конгрессе, - СМИ

Администрация президента США возобновила практику запрета для собственных сотрудников выступать с показаниями перед Конгрессом в связи с расследованием относительно импичмента Дональда Трампа, сообщило Politico

На этот раз отменены слушания чиновника администрации Роберта Блэра, который слышал разговор президентов США и Украины.

Отмечается, что адвокат Блэра Уит Эллерман заявил, что Блэр не явится в понедельник в соответствии с указанием Белого дома, что базируется на советах Министерства юстиции.

Роберт Блэр присутствовал во время телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля. Он занимает должность старшего помощника Мика Малвани, и.о. главы администрации Белого дома, известного своими неудачными заявлениями, которые подтвердили намерения кабинета Трампа надавить на Украину с целью проведения там расследования против Джо Байдена.

Блэр ранее работал в Конгрессе, сейчас он специализируется на вопросах политики национальной безопасности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя.

Адвокат информатора, сообщил, что его клиент готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе.

Как известно, следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.

В последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования а рамках импичмента.

В интервью Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам.