Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп хочет зачитать стенограмму в прямом эфире

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью Washington Examiner.

По словам Трампа, разговор с Зеленским был "хорошим", поэтому он собирается сам зачитать стенограмму американскому народу. Он добавил, что, возможно, зачитает стенограмму в прямом эфире.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - заявил президент США.

Также глава Белого дома подчеркнул, что не собирается сотрудничать с представителями Демократической партии в расследовании в рамках дела по импичменту. Трамп назвал расследование демократов "мошенничеством" и "обманом".

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявили, что не будут публиковать стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом. В офисе отметили, что порядок публикации стенограммы не предусмотрен законами Украины.

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей США одобрила резолюцию о поддержке начатого демократами расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Соответствующий документ поддержали 232 конгрессмены.