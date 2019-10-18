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В Белом доме признали, что давили на Украину для расследования против Байдена

Новости » Политика    18.10.2019 - 03:40
В Белом доме признали, что давили на Украину для расследования против Байдена
Фото: Мик Малвани (Reuters)

Из-за этого заморозили передачу 400 млн долларов военной помощи

Исполняющий обязанности начальника штаба Белого дома Мик Малвани подтвердил, что президент Дональд Трамп заморозил почти 400 млн долларов США в виде помощи в целях безопасности для Украины, отчасти для оказания давления с целью расследования действий демократов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Малвани настаивал на том, что ему известно только о запросе США расследовать обращение с сервером Демократического национального комитета, взломанном на выборах 2016 года, но текстовые сообщения между американскими дипломатами показывают попытку заставить Украину взять на себя обязательство провести расследование в отношении Burisma, компании, в правлении которой сын бывшего вице-президента Джо Байдена.

"Вот почему мы задержали деньги", - сказал Малвани.

Ранее посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал ему, а также бывшему представителю США в Украине Курту Волкеру и министру энергетики Рику Перри привлечь Руди Джулиани к политике в отношении Украины.

Как известно, президенту США объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.

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