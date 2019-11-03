Трамп требует раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя

Президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя. Об этом лидер США заявил в своем Twitter.

Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.

"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент"" - потребовал президент.

The Whistleblower got it sooo wrong that HE must come forward. The Fake News Media knows who he is but, being an arm of the Democrat Party, don’t want to reveal him because there would be hell to pay.

Reveal the Whistleblower and end the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2019

Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. В частности, во время брифинга Трампа спросили о том, пытался ли он вынудить Украину расследовать действия политического соперника.

Так, следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.

В последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования а рамках импичмента.