Информатор по делу об импичменте Трампа готов ответить на вопросы республиканцев

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Адвокат информатора считает, что попытка раскрыть личность информатора может поставить под угрозу безопасность и его, и его семьи

Представитель разведки США, чья жалоба привела к расследованию в Палате представителей по импичменту президента Дональда Трампа, готов письменно ответить на вопросы представителей Республиканской партии в Конгрессе. Об этом в Twitter сообщил адвокат информатора Марк Зейд.

По его словам, представители информатора передали соответствующее предложение председателю комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Девину Нуньесу. Предлагается, что информатор будет свидетельствовать под присягой и при условии наказания за лжесвидетельство.

Вместе с тем, отметил Зейд, информатор не будет отвечать на вопросы, которые могут угрожать его безопасности.

Адвокат отметил, что республиканцы во главе с Трампом требуют раскрытия личности его клиента. Зейд считает, что попытка раскрыть личность информатора может поставить под угрозу безопасность и его, и его семьи.

Напомним, ранеет президент США Дональд Трамп заявил, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя.

Как известно, следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.

В последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования а рамках импичмента.

В интервью Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам.