Білий дім знову забороняє співробітникам давати свідчення в Конгресі

Адміністрація президента США відновила практику заборони для власних співробітників виступати з показаннями перед Конгресом у зв'язку з розслідуванням щодо імпічменту Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На цей раз скасовані слухання чиновника адміністрації Роберта Блера, який чув розмову президентів США і України.

Зазначається, що адвокат Блера Віт Эллерман заявив, що Блер не з'явиться в понеділок відповідно до вказівки Білого дому, яка грунтується на порадах Міністерства юстиції.

Роберт Блер був присутній під час телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського 25 липня. Він займає посаду старшого помічника Міка Малвані, в. о. голови адміністрації Білого дому, відомого своїми невдалими заявами, які підтвердили наміри кабінету Трампа натиснути на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена.

Блер раніше працював в Конгресі, зараз він спеціалізується на питаннях політики національної безпеки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що інформатор, чиї повідомлення призвели до запуску процедури імпічменту, повинен показати себе.

Адвокат інформатора, повідомив, що його клієнт готовий письмово відповісти на питання представників Республіканської партії в Конгресі.

Як відомо, слідчі Палати представників зібрали у підтримку імпічменту докази того, що Трамп прагнув утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі Білого дому з Зеленським. І, за даними слідчих, так діяти Трамп вирішив доти, доки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера Байдена за їхню діяльність в Україні.

Востаннє Трамп зустрічався з Зеленським на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредагований запис телефонної розмови між двома лідерами, який зараз є предметом розслідування у рамках імпічменту.

В інтерв'ю Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявив, що готовий прочитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам.