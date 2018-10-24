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У Білий дім і редакцію CNN відправили бомби

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 17:46
Фото: евакуація редакції CNN (twitter.com/ejleven)
Фото: евакуація редакції CNN (twitter.com/ejleven)

Редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку

У Білий дім відправили бомбу, яка була згодом перехоплена. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BNO News.

У Білий дім і редакцію CNN відправили бомби

Підкреслимо, що підозрілу посилку перехопили на військовій базі в окрузі Колумбія, де сортується пошта для адміністрації президента.

Крім того, кореспондент CNN Ерік Левенсон у своєму Twitter повідомив, що нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.

У Білий дім і редакцію CNN відправили бомбиПідкреслимо також, що NBC, посилаючись на інформацію високопоставленого чиновника, повідомляє, що підозріла посилка в CNN у Нью-Йорку схожа на "потенційно вибухонебезпечні пристрої", адресовані Обамі, Клінтонам та Соросу.

У Білий дім і редакцію CNN відправили бомби

Нагадаємо, співробітники секретної служби США перехопили дві підозрілі посилки, які були відправлені колишньому держсекретареві США Хілларі Клінтон і колишньому американському президентові Бараку Обамі.

За даними американських спецслужб, посилка, яку повинні були доставити до дому Білла і Хілларі Клінтонів у передмісті Нью-Йорку, була перехоплена напередодні ввечері, а посилка для Обами - 24 жовтня у Вашингтоні.

Як писало РБК-Україна раніше, екс-президенту США Бараку Обамі в офіс поштою відправили вибуховий пристрій.

Крім того, в середу, 24 жовтня, в пошті, відправленій у будинок Клінтонів, знайшли вибуховий пристрій. Підозрілу посилку виявив працівник, який займається сортуванням пошти. Потужність бомби не уточнюється.

Агентство ще раніше повідомляло, що у місті Бедфорд, в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк (США), невідомий заклав бомбу біля будинку мільярдера Джорджа Сороса. Вибуховий пристрій був закладений у поштову скриньку будинку мільярдера.

В офіс Обами поштою відправили вибухівку У дім Хілларі і Білла Клінтонів надіслали бомбу
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