У дома миллиардера Сороса в США нашли бомбу

Фото: Джордж Сорос (GettyImages)

Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик

В городе Бедфорд, в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк (США), неизвестный заложил бомбу у дома миллиардера Джорджа Сороса. Об этом стало известно из заявления представителя полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Взрывное устройство было заложено в почтовый ящик дома миллиардера.

"Его обнаружил один из служащих резиденции Сороса. Открыв пакет, вынутый из почтового ящика, он увидел подозрительный предмет, отнес на безопасное расстояние к деревьям и вызвал сотрудников правопорядка. Вслед за этим саперы подорвали опасную находку", - сообщили в полиции.

Согласно заявлению полиции расследование дела было передано в ФБР.

Как отмечает издание, Сорос неоднократно получал угрозы от праворадикальных активистов и организаций.

Напомним, в США за подготовку к самоподрыву в Вашингтоне в день промежуточных выборов, 6 ноября, арестован житель штата Нью-Йорк Пол Розенфилд.

По словам арестованного, таким образом он собирался выразить протест выборам по жребию.