В беларусском Гродно государственный телеканал вел прямую трансляцию протестов

Глава Гродненского облсовета пообещал передать "наверх" требование об отставке Лукашенко
В центре беларусского города Гродно прошла многотысячная акция протеста. Ее посетили представители местной власти, а трансляцию включило гродненское государственное телевидение.
Об этом сообщает "Радио Свобода - Беларусь".
Отмечается, что на сцену вышли представители городской и областной власти и пообщались с митингующими.
В частности председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук
"Никто и никогда не коснется вас, мирные протестанты, демонстранты", - сказал Жук.
Он заверил, что гродненских активистов и протестующих пригласят на телепередачу в прайм-тайм на государственном телевидении.
Также, Жук разрешил рабочим бастовать и пообещал, что никого за это не уволят и не накажут.
Кроме того, председатель облсовета пообещал передать "наверх" требование демонстрантов об отставке Александра Лукашенко.
Напомним, в Беларуси уволили трех журналистов с государственной телерадиокомпании из Гродно, которые поддержали массовые протесты в стране.
Ранее сообщалось, что журналисты гостелеканалов Беларуси Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова объявили о своем увольнении.
Отметим, что 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий свой пост с 1994 года, набрал 80,1% голосов. Сразу после выборов в Беларуси начались акции протеста. Часть беларусского общества не согласилась с такими итогами выборов и требует нового голосования.
Как сообщалось, Министерство внутренних дел Беларуси признало, что в ходе подавления акций силовики открывали стрельбу на поражение.
Правозащитники заявили, что на протестах в Беларуси погибли не менее 5 человек.
При этом Министерство здравоохранения Беларуси официально признало гибель двух человек на протестах.