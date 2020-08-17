ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси с гостелекомпании уволили журналистов, поддержавших протесты

Гродно, Понедельник 17 августа 2020 21:52
В Беларуси с гостелекомпании уволили журналистов, поддержавших протесты
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

Накануне журналисты поддержали массовые протесты в Беларуси

В Беларуси уволили трех журналистов с государственной телерадиокомпании из Гродно. Накануне они поддержали массовые протесты в стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что были уволены Дмитрий Чекан, Дмитрий Лютомский и Сергей Гадзеев.

Официально сотрудники телерадиокомпании забастовку не объявляли, потому что считают, что могут быть полезны в предоставлении достоверной информации. Впрочем, сейчас телерадиокомпания фактически бастует - в эфир выходят только новости о погоде.

В социальных сетях ТРК появилось обращение к главе Национальной телерадиокомпании Беларуси Ивану Ейсманту.

Сотрудники заявили, что возмущены тем, что происходит в стране: грубыми нарушениями во время избирательной кампании; нарушением прав и свобод граждан Беларуси; давлением на журналистов, цензурой в государственных СМИ.

"Теперь мы готовы предоставить площадку для конструктивного диалога на радио и телевидении, как сторонникам, так и тем, кто не согласен с действующей властью", - заявили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты гостелеканалов Беларуси Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова объявили о своем увольнении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Беларусьпротестжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь