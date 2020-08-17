В Беларуси с гостелекомпании уволили журналистов, поддержавших протесты

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Накануне журналисты поддержали массовые протесты в Беларуси

В Беларуси уволили трех журналистов с государственной телерадиокомпании из Гродно. Накануне они поддержали массовые протесты в стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что были уволены Дмитрий Чекан, Дмитрий Лютомский и Сергей Гадзеев.

Официально сотрудники телерадиокомпании забастовку не объявляли, потому что считают, что могут быть полезны в предоставлении достоверной информации. Впрочем, сейчас телерадиокомпания фактически бастует - в эфир выходят только новости о погоде.

В социальных сетях ТРК появилось обращение к главе Национальной телерадиокомпании Беларуси Ивану Ейсманту.

Сотрудники заявили, что возмущены тем, что происходит в стране: грубыми нарушениями во время избирательной кампании; нарушением прав и свобод граждан Беларуси; давлением на журналистов, цензурой в государственных СМИ.

"Теперь мы готовы предоставить площадку для конструктивного диалога на радио и телевидении, как сторонникам, так и тем, кто не согласен с действующей властью", - заявили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты гостелеканалов Беларуси Евгений Перлин, Ольга Богатыревич и Вера Каретникова объявили о своем увольнении.