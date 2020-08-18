У білоруському Гродно державний телеканал вів пряму трансляцію протестів

У центрі білоруського міста Гродно пройшла багатотисячна акція протесту. Її відвідали представники місцевої влади, а трансляцію увімкнуло гродненське державне телебачення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода - Білорусь".

Відзначається, що на сцену вийшли представники міської та обласної влади і поспілкувалися з учасниками мітингу.

Зокрема голова Гродненської обласної Ради депутатів Ігор Жук заявив, що площа Леніна внесена в список місць, де можна проводити мирні зібрання. Протестуючі просили дозволу на проведення акцій в будь-де в місті.

"Ніхто і ніколи не торкнеться вас, мирні протестанти, демонстранти", - сказав Жук.

Він запевнив, що гродненских активістів і протестувальників запросять на телепередачу в прайм-тайм на державному телебаченні.

Також, Жук дозволив робітникам страйкувати і пообіцяв, що нікого за це не звільнять і не покарають.

Крім того, голова облради пообіцяв передати "нагору" вимогу демонстрантів про відставку Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, в Білорусі звільнили трьох журналістів з державної телерадіокомпанії з Гродно, які підтримали масові протести в країні.

Раніше повідомлялося, що журналісти держтелеканали Білорусі Євген Перлsн, Ольга Богатиревич і Віра Каретникова оголосили про своє звільнення.

Відзначимо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Правозахисники заявили, що на протестах в Білорусі загинули не менше 5 чоловік.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох осіб на протестах.