ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во время протестов в Беларуси пострадали более 150 человек, - Минздрав

Минск, Понедельник 17 августа 2020 17:34
Во время протестов в Беларуси пострадали более 150 человек, - Минздрав
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: РБК-Украина

По словам главы Минздрава, медиков в изоляторы к задержанным пускают

Во время протестов в Беларуси, которые начались 9 августа, пострадали более 150 человек. Еще двое человек погибли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, передает TUT.by.

Он также заявил, что медиков в Центры изоляции правонарушителей и изоляторы временного содержания пускают.

Напомним, протесты в Беларуси вспыхнули после завершения голосования на президентских выборах 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что в результате протестов в Беларуси погибли трое людей.

Отметим, что в ООН заявили, что количество жертв протестов в Беларуси может быть больше.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины протестБеларусьпострадавшие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь