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Белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину, - Геращенко

Киев, Вторник 08 сентября 2020 10:52
Белорусских оппозиционеров насильно вывезли в Украину, - Геращенко
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину. Еще одному члену координационного совета Марии Колесниковой удалось остаться в Беларуси.

Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, всю ответственность за жизнь и здоровье Колесниковой несет персонально президент Беларуси Александр Лукашенко.

"От себя добавлю - это не был добровольный выезд. Это было насильственное выдворение из родной страны. Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому, что эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу. Она осталась на территории Республики Беларусь", - написал Геращенко.

Напомним, сегодня утром пограничный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова, Радненков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Александровка".

Позже белорусские пограничники заявили, что Колесникову выпихнули из автомобиля при попытке пересечь границу с Украиной, она задержана в Беларуси.

В Государственной погранслужбе Украины подтвердили приезд в страну Радненкова и Кравцова, при этом Колесникова не пересекала украинскую границу.

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