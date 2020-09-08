Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала, - ГПСУ

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на границе с Украиной проходят необходимые меры пограничного контроля. Марии Колесниковой с ними нет.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Родненков и Кравцов прибыли в один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области. Они проходят меры пограничного контроля в соответствии с законодательством.
"Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала", - говорится в сообщении.
Также украинское посольство в Минске подтвердило приезд Роднянкова и Кравцова в Украину.
Отметим, сегодня утром в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что Колесникова, Роднянков и Кравцов пересекли границу с Украиной.
Позже стало извесно, что на границе с Украиной Колесникову задержали беларусские правоохранители.
Днем ранее родственники Марии Колесниковой подали заявление о ее пропаже.