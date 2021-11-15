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Белорусские силовики не дают мигрантам вернуться назад, - МВД Польши

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Польша, Понедельник 15 ноября 2021 19:17
Белорусские силовики не дают мигрантам вернуться назад, - МВД Польши Фото: белорусские силовики не дают мигрантам вернуться обратно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на польско-белорусской границе продолжает обостряться. Силовики Беларуси не дают возможности мигрантам вернуться в страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Польши.

Согласно данным полиции Польши, белорусские силовики постоянно следят за мигрантами, которых привели к пункту пропуска и не дают им возможности вернуться обратно в Беларусь.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что мигранты на польско-белорусской границе продолжают собираться у КПП "Кузница".

Согласно данным Минобороны Польши, до операции"Кузница" привлечен спецназ Беларуси.

Тем временем в Польше планируют начать строительство стены на границе уже в текущем году.

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