Білоруські силовики не дають мігрантам повернутися назад, - МВД Польщі
Фото: білоруські силовики не дають мігрантам повернутися назад (Getty Images)
Ситуація на польсько-білоруському кордоні продовжує загострюватись. Силовики Білорусі не дають можливості мігрантам повернутися до країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Польщі.
Згідно з даними поліції Польщі, білоруські силовики постійно стежать за мігрантами, яких привели до пункту пропуску та не дають їм можливості повернутися назад до Білорусі.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні продовжують збиратися біля КПП "Кузніца".
Згідно з даними Міноборони Польщі, до операції "Кузніца" залучений спецназ Білорусі.
Тим часом у Польщі планують розпочати будівництво стіни на кордоні вже в поточному році.