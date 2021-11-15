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Білоруські силовики не дають мігрантам повернутися назад, - МВД Польщі

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Польща, Понеділок 15 листопада 2021 19:17
Білоруські силовики не дають мігрантам повернутися назад, - МВД Польщі Фото: білоруські силовики не дають мігрантам повернутися назад (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на польсько-білоруському кордоні продовжує загострюватись. Силовики Білорусі не дають можливості мігрантам повернутися до країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Польщі.

Згідно з даними поліції Польщі, білоруські силовики постійно стежать за мігрантами, яких привели до пункту пропуску та не дають їм можливості повернутися назад до Білорусі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що мігранти на польсько-білоруському кордоні продовжують збиратися біля КПП "Кузніца".

Згідно з даними Міноборони Польщі, до операції "Кузніца" залучений спецназ Білорусі.

Тим часом у Польщі планують розпочати будівництво стіни на кордоні вже в поточному році.

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Міграційна криза Білорусь Польша
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