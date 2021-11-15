Какая сейчас ситуация на границе Польши и Беларуси: опубликовано видео

Мигранты на границе Польши и Беларуси продолжают собираться возле контрольно-пропускного пункта "Кузница". На данный момент перед КПП находятся сотни человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского Министерства внутренних дел.

В частности, опубликовано видео, снятое во время патрулирования территории на вертолете. На нем видно, как несколько сотен человек расположились прямо на пункте пропуска, еще несколько людей неподалеку жгут костры.

Sytuacja na przejściu granicznym w Kuźnicy widziana z pokładu policyjnego śmigłowca.



@podlaskaPolicja



pic.twitter.com/ywK7YhihCo — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

Также сообщается, что на пограничном переходе собирается все больше мигрантов.