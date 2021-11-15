В операции на пункте пропуска "Кузница" задействован спецназ Беларуси, - Минобороны Польши

Фото: бойцы белорусского спецназа задействована в операции на ПП "Кузница" (twitter.com/MON_GOV_PL/)

В операции на контрольно-пропускном пункте "Кузница", где на границе с Польшей собрались тысячи нелегальных мигрантов, участвует белорусский спецназ. В польском минобороны опубликовали фото одного из бойцов спецподразделений Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши в Twitter.

"Бойцы белорусского спецназа принимают участие в сегодняшней операции в районе (КПП - ред. )"Кузница", - говорится в сообщении ведомства. К посту прикреплена фотография военного в камуфляже и закрытым балаклавой лицом. Человек движется по территории лагеря мигрантов и разговаривает по телефону. Żołnierze białoruskiego specnazu biorą udział w dzisiejszej operacji w rejonie Kuźnicy pic.twitter.com/ZStUQzwmPj — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021