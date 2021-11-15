В операции на пункте пропуска "Кузница" задействован спецназ Беларуси, - Минобороны Польши
В операции на контрольно-пропускном пункте "Кузница", где на границе с Польшей собрались тысячи нелегальных мигрантов, участвует белорусский спецназ. В польском минобороны опубликовали фото одного из бойцов спецподразделений Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши в Twitter.
"Бойцы белорусского спецназа принимают участие в сегодняшней операции в районе (КПП - ред. )"Кузница", - говорится в сообщении ведомства.
К посту прикреплена фотография военного в камуфляже и закрытым балаклавой лицом. Человек движется по территории лагеря мигрантов и разговаривает по телефону.
Żołnierze białoruskiego specnazu biorą udział w dzisiejszej operacji w rejonie Kuźnicy pic.twitter.com/ZStUQzwmPj— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 15, 2021
Напомним, ранее в польском Минобороны сообщали о подготовке белорусскими силовиками большого прорыва мигрантов в Польшу - людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.
Отметим, по данным Polskie Radio24, в районе перехода "Кузницы" собралось несколько сотен нелегалов. В Польше ожидают, что будет попытка силового перехода границы.