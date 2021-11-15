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В операции на пункте пропуска "Кузница" задействован спецназ Беларуси, - Минобороны Польши

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Варшава, Понедельник 15 ноября 2021 18:00
В операции на пункте пропуска "Кузница" задействован спецназ Беларуси, - Минобороны Польши Фото: бойцы белорусского спецназа задействована в операции на ПП "Кузница" (twitter.com/MON_GOV_PL/)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В операции на контрольно-пропускном пункте "Кузница", где на границе с Польшей собрались тысячи нелегальных мигрантов, участвует белорусский спецназ. В польском минобороны опубликовали фото одного из бойцов спецподразделений Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши в Twitter.

"Бойцы белорусского спецназа принимают участие в сегодняшней операции в районе (КПП - ред. )"Кузница", - говорится в сообщении ведомства.

К посту прикреплена фотография военного в камуфляже и закрытым балаклавой лицом. Человек движется по территории лагеря мигрантов и разговаривает по телефону.

Напомним, ранее в польском Минобороны сообщали о подготовке белорусскими силовиками большого прорыва мигрантов в Польшу - людям раздают инструкции, оборудование и слезоточивый газ.

Отметим, по данным Polskie Radio24, в районе перехода "Кузницы" собралось несколько сотен нелегалов. В Польше ожидают, что будет попытка силового перехода границы.

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