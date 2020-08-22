Белорусская ассоциация журналистов требует прекратить давление на СМИ

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Речь идет об оппозиционной прессе

Общественная организация "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) требует прекратить давление на прессу и разблокировать сайты СМИ. Речь идет об оппозиционной прессе.

Об этом сообщается на сайте БАЖ.

"В пятницу вечером стало известно, что министерство информации ограничило доступ пользователей Беларуси к большому ряду сайтов медиа и политических движений. Среди самых известных "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность", Udf.by, The Village, By.tribuna.com, Витебский курьер, Народные новости Витебска, Masheka.by, сайт закрытого властями правозащитного центра "Весна", - говорится в сообщении БАЖ.

В ассоциации также констатировали, что с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту самой БАЖ - журналистской организации, состоящей в Международной и Европейской федерации журналистов.

Кроме этого, в минувшую пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка государственное предприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Беларуси".

БАЖ связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о протестах после президентских выборов в стране и жестком насилии против их участников.

Организация требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам и призывает белорусские и международные организации поддержать это заявление.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Беларуси наблюдаются проблемы с интернетом: сбой работы происходит у различных провайдеров.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси в день проведения выборов президента начались проблемы с интернетом.