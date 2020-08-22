Білоруська асоціація журналістів вимагає припинити тиск на ЗМІ

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Мова йде про опозиційну пресу

Громадська організація "Білоруська асоціація журналістів" (БАЖ) вимагає припинити тиск на пресу і розблокувати сайти ЗМІ. Мова йде про опозиційну пресу.

Про це повідомляється на сайті БАЖ.

"У п'ятницю ввечері стало відомо, що міністерство інформації обмежило доступ користувачів Білорусі до великого ряду сайтів медіа та політичних рухів. Серед найвідоміших "Радіо Свобода", телеканал "Белсат", "Єврорадіо", газета "Солідарність", Udf.by The Village, By.tribuna.com, Вітебський кур'єр, Народні новини Вітебська, Masheka.by, сайт закритого владою правозахисного центру "Весна", - йдеться в повідомленні БАЖ.

В асоціації також констатували, що з 9 серпня і по теперішній час відсутній доступ до сайту самої БАЖ - журналістської організації, яка входить у склад Міжнародної та Європейської федерації журналістів.

Крім цього, у минулу п'ятницю під приводом виходу з ладу друкарського верстата державне підприємство "Видавництво "Білоруський Будинок друку" зірвало випуск чергових номерів газет "Народна Воля" і "Комсомольська правда в Білорусі".

БАЖ пов'язує блокування інтернет-ресурсів і зрив виходу друкованих видань з намаганням влади блокувати інформацію про протести після президентських виборів в країні та жорстке насильство проти їх учасників.

Організація вимагає від влади негайно припинити тиск на пресу, забезпечити безперебійний випуск друкованих видань, розблокувати доступ до заблокованих сайтів і закликає білоруські та міжнародні організації підтримати цю заяву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що по всій Білорусі спостерігаються проблеми з інтернетом: збій роботи відбувається у різних провайдерів.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі в день проведення виборів президента почалися проблеми з інтернетом.