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В Беларуси проблемы с интернетом, провайдеры говорят о высоком трафике

Беларусь, Воскресенье 09 августа 2020 11:45
В Беларуси проблемы с интернетом, провайдеры говорят о высоком трафике
Фото: перебои в работе интернета (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Наблюдаются проблемы с мобильным и проводным интернетом

В Беларуси в день проведения выборов президента наблюдаются проблемы с интернетом. Белорусы говорят о перебоях в работе мобильной и проводного интернета сразу у нескольких операторов.

Об этом сообщает белорусское агентство Mediazona.

По данным корреспондентов агентства, проблемы возникают у пользователей операторов ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" и др. Также белорусы имеют проблемы с доступом к новостным сайтам, мессенджеру Telegram, а также сервиса YouTube.

Заместитель гендиректора "Белтелекома" Вадим Шайбаков утверждает, что перебои в работе интернета связаны с высоким трафиком, в частности, из-за рубежа.

"Сейчас наблюдаются перебои с доступом к некоторым ресурсам и перегрузки каналов из-за зарубежного трафика в большом количестве. Пока не можем определить, генерируют его люди или машины - сейчас работаем над этим", - заявил он.

Кроме того, Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты Беларуси заявил о большой волне DDoS-атак на государственные ресурсы. Атакам подверглось оборудование, на котором размещены сайты Комитета по государственной безопасности Беларуси и Министерства внутренних дел Беларуси. DDoS-атаки были зафиксированы ночью и утром 9 августа.

Напомним, о возможном ограничении доступа к интернету в день президентских выборов предупреждал кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.

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