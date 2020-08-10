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В Беларуси вторые сутки проблемы с интернетом

Минск, Понедельник 10 августа 2020 07:28
В Беларуси вторые сутки проблемы с интернетом
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Инна Собора

Утром в понедельник интернет не работает

По всей Беларуси уже вторые сутки наблюдаются проблемы с интернетом. Сбой работы происходит у различных провайдеров.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Так, перебои с мобильным интернетом начались в Минске в воскресенье около 8 часов утра у клиентов компаний А1, МТС и Life.

Весь день воскресенья мобильный интернет работал нестабильно, а к вечеру полностью отключился. Некоторые точки доступа wi-fi продолжают функционировать, но через них работают только мессенджеры, доступ к почтовым сервисам и сайтам блокируется, как и передача медиафайлов.

Из-за отсутствия Интернета также осложнена работа онлайн-сервисов такси.

Напомним, в Беларуси в день проведения выборов президента начались проблемы с интернетом.

В частности, некоторые сайты белорусских средств массовой информации работали со сбоями.

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