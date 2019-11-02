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В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампу

Новости » Политика     02.11.2019 - 00:09
В Белом доме заявили, что готовы к импичменту Трампу
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Публичные слушания состоятся в ноябре

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что администрация готова к тому, что импичмент президенту Дональду Трампу состоится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Отмечается, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в пятницу, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в этом месяце.

"Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", - сказала Пелоси.

Она добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая официально поддерживает начатые демократами расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. За соответствующее решение проголосовали 232 депутата, против - 186. Отмечается, что против резолюции проголосовали все представители Республиканской партии США и двое - от Демократической.

РБК-Украина писало, что Трамп негативно высказался относительно первого официального голосования в рамках процедуры импичмента.

Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей Конгресса США обнародовал текст резолюции, который формализует процедуру импичмента Трампа.

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