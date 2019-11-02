ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Білому домі заявили, що готові до імпічменту Трампу

Новини » Політика     02.11.2019 - 00:09
У Білому домі заявили, що готові до імпічменту Трампу
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Публічні слухання відбудуться в листопаді

Прес-секретар Білого дому Стефані Грішем заявила, що адміністрація готова до того, що імпічмент президенту Дональду Трампу відбудеться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зазначається, що спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила у п'ятницю, що відкриті слухання у рамках розслідування про імпічмент президента Трампа відбудуться вже цього місяця.

"Я припускаю, що публічні слухання відбудуться в листопаді", - сказала Пелосі.

Вона додала, що будь-які докази правопорушень, можливо допущених президентом, повинні бути "залізними".

Нагадаємо, палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка офіційно підтримує розпочаті демократами розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. За відповідне рішення проголосували 232 депутати, проти - 186. Відзначається, що проти резолюції проголосували всі представники Республіканської партії США і двоє - від Демократичної.

РБК-Україна писало, що Трамп негативно висловився щодо першого офіційного голосування в рамках процедури імпічменту.

Раніше комітет з процедурних питань Палати представників Конгресу США оприлюднив текст резолюції, який формалізує процедуру імпічменту Трампа.

Суд США зобов'язав Держдеп оприлюднити додаткові деталі розмови Трампа і Зеленського У Конгресі США не виключають, що розслідування імпічменту Трампа торкнеться не тільки Україну
Новини України Білий дімДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся